التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين

وبينت شخاترة أنه سيتم فتح تحقيق بالحادثة من قبل وزارة التربية والتعليم، وستتم محاسبة كل من ثبت تقصيره بدءا من مدير المدرسة والمعلمين فيها.
ولفتت، إلى أن ما يتم التحقق منه حاليا هو سبب وجود الطلبة بالقرب من بوابة المدرسة.
وأكدت شخاترة أنه تم التعميم على المدارس كافة بمنع اصطفاف المركبات داخل ساحات المدارس.
-
أخبار متعلقة
-
الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية
-
الملك يكرم لاعبين أردنيين
-
وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين
-
الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن
-
الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع
-
انقاذ 3 أشخاص علقت مركبتهم قرب سد الملك طلال