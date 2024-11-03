التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين

الوكيل الإخباري- قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إنّ حادثة وفاة الطالبين في مأدبا كانت نتيجة تدهور مركبة معلم في المدرسة.وأضافت أن وزارة التربية ستحاسب المقصرين في الحادثة.

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وبينت شخاترة أنه سيتم فتح تحقيق بالحادثة من قبل وزارة التربية والتعليم، وستتم محاسبة كل من ثبت تقصيره بدءا من مدير المدرسة والمعلمين فيها.



ولفتت، إلى أن ما يتم التحقق منه حاليا هو سبب وجود الطلبة بالقرب من بوابة المدرسة.