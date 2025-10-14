ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

07:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749792 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي الثلاثاء وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسعار أيضا. اضافة اعلان





وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4124.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4131.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4143.10 دولار.



وقفز الذهب الذي يعد ملاذا آمنا 57% منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى الاثنين مدعوما بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 52.49 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولار في وقت سابق من الثلاثاء.



وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر تشرين الأول.



وجاء هذا التوتر في العلاقات بعدما أعلنت الصين الخميس توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، مما دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأميركية الهامة بدءا من أول تشرين الثاني.



وأشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية، الذي دخل الآن يومه الثالث عشر، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.