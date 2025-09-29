التربية تكرم مدراء تربية وموظفين متميزين

وأكدت الشخاترة أن هذه المبادرة تشكّل نموذجًا رائدًا في تجسيد العمل الجماعي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة، مشددًة على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تعزز قيم العطاء والانتماء.
وقالت: "إن ما لمسناه من تفاعل كبير من الميدان التربوي يعكس عمق الانتماء الوطني وروح المسؤولية التي يتحلى بها الزملاء في الميدان التربوي، وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز."
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي : الأردن ثابت على مواقفه وملتزم بالوصاية الهاشمية ونصرة فلسطين
-
أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
وزيرة التنمية تلتقي مدير وأعضاء مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي والتدريب
-
جهود أردنية مكثّفة لإعادة ممر المساعدات لغزة بعد إيقافه بسبب حادثة المعبر
-
حملة بيئية تطوعية في غابات مخربا بلواء الطيبة
-
مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"
-
تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية