التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

وكان أعلن مدير إدارة الامتحانات محمد شحادة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن عدد المشتركين لامتحان التوجيهي بلغ 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.
وقال شحادة إن 118635طالبا ناجحا ممن تقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب
-
عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي
-
الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة
-
ازدحامات مرورية في عمان
-
وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل
-
ضبط 839 متسولًا خلال تموز الماضي
-
الشواربة يوعز برفع جاهزية الامانة والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء
-
رسمياً اعلان نتائج امتحان التوجيهي - رابط