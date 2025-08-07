الخميس 2025-08-07 06:11 م
 

التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
 
الخميس، 07-08-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 وذلك لجميع الفروع الدراسية 62.5%.

وكان أعلن مدير إدارة الامتحانات محمد  شحادة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن عدد المشتركين لامتحان التوجيهي بلغ 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

وقال شحادة إن 118635طالبا ناجحا ممن تقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2025.

وأضاف أن المشتركين توزعوا حسب فروع التعليم وفق التالي: 89634 للفرع العلمي و94232 للفرع الأدبي و(200) للفرع الشرعي و9059 للفرع الصناعي و4701 للفرع الزراعي و2021 للفرع الفندقي والسياحي و10024 لفرع الاقتصاد المنزلي.

 

 
 
