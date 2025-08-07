التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 وذلك لجميع الفروع الدراسية 62.5%.



وكان أعلن مدير إدارة الامتحانات محمد شحادة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن عدد المشتركين لامتحان التوجيهي بلغ 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.



وقال شحادة إن 118635طالبا ناجحا ممن تقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2025.

