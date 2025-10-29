سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!

الوكيل الإخباري- تعمل شركة سناب على توسيع ميزات باقة "+Snapchat" المدفوعة لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة التفاعل، في ظل المنافسة الشديدة مع تيك توك وإنستغرام.

تشمل التحديثات الجديدة ميزة "Bitmoji Pets" بالذكاء الاصطناعي لإنشاء حيوانات أليفة رمزية مخصصة، وخلفيات للدردشات الجماعية والتعاونية. كما يمكن للمستخدمين تسمية حيواناتهم وعرضها بجانب صور Bitmoji على Snap Map وفي المحادثات.



الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل وصف المرحلة الحالية بأنها "حرجة"، مؤكداً سعي الشركة لتعزيز نمو الإيرادات من "+Snapchat"، والتي تجاوز عدد مشتركيها الـ16 مليون، مع تحقيق مستخدمي ميزات التخصيص لمعدلات احتفاظ أعلى بأكثر من 10%.