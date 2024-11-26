التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات متخصصة

وتهدف الورشة التي نظمتها مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رفع الوعي وبناء قدرات موظفي الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تطبيق توجهات رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الغايات المرتبطة بها عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتمكين القيادات من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعرفة آثارها في تحسين الأداء الحكومي كما تضمنت الورشة استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في هذا المجال.
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