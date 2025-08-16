التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين ذوي الإعاقة لمرحلة التجسير

إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.
أن يكون حاصلاً على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.
إحضار نسخة عن مصدقة الشهادة الجامعية المتوسطة، شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (65%) على الأقل، وذلك وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة التجسير.
