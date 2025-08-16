التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين ذوي الإعاقة لمرحلة التجسير

01:34 م

الوكيل الإخباري- تُعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجميع الطلبة ذوي الإعاقة الراغبين بالتجسير في الجامعات الحكومية والخاصة، مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-8-2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 28-8-2025، وذلك وفقاً لما يلي: اضافة اعلان





إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.



أن يكون حاصلاً على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.



إحضار نسخة عن مصدقة الشهادة الجامعية المتوسطة، شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (65%) على الأقل، وذلك وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة التجسير.