الإثنين 2025-11-10 10:52 ص
 

العمل: البرنامج الوطني للتشغيل يدعم 56 ألف عقد عمل منذ 2022

وزير العمل يستقبل السفير المصري
وزارة العمل
 
الإثنين، 10-11-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-    اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن البرنامج الوطني للتشغيل قام بدعم 56 ألف عقد عمل لأردنيين منذ عام 2022 ولغاية شهر آب 2025.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن وزارة العمل ومن خلال البرنامج قامت بدعم أجور العاملين وساهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل المواصلات العامة.


وأضاف أن البرنامج الوطني للتشغيل يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين، وقد أُطلق منذ عام 2022، حيث تم تطويره والانتهاء من إعادة هيكلته مطلع أيلول الماضي، وتم تحسين المزايا المقدمة للقطاع الخاص والمستفيدين.


وبين أن هناك منصة تابعة للبرنامج لاستقبال طلبات الشركات التي تعرض فرص العمل المتاحة لديها، فيما يقوم الأشخاص والباحثون عن العمل بعرض سيرهم الذاتية عليها، حيث يختار أصحاب العمل ما يناسبهم من الكفاءات الأردنية دون تدخل الوزارة، التي ينحصر دورها بدعم الأجور فقط.


وأشار الزيود إل أنه تم تطوير البرنامج، حيث رُفع دعم الأجور من 6 أشهر إلى 9 أشهر، ورفع الأجر من 130 دينارًا إلى 145 دينارًا، كما رُفعت المساهمة في الضمان من 10 دنانير إلى 12 دينارًا، وهناك دعم إضافي بقيمة 15 دينارًا في حال كان التعيين لأنثى،كما يشمل الدعم من خلال البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بنسبة 7%.


وشدد الزيود على أن أكثر من 38,500 شخص استمروا في سوق العمل بعد انتهاء الدعم، كون الوزارة تُلزم أصحاب العمل بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهرًا) مع العامل.


وبين أن أي شركة في أي قطاع ومُسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، ولديها سجل تجاري ورخصة مهن وملتزمة بالضمان الاجتماعي، بامكانها التسجيل في البرنامج والحصول على دعم الأجور.

 

هلا اخبار

 
 
gnews

