التعليم العالي تُعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الشهادات الأجنبية

وحددت الوحدة يوم الثلاثاء الموافق 9 أيلول 2025 موعدًا لعقد الامتحان، في الجامعة الأردنية – مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) داخل كلية الأعمال.
ويغطي الامتحان المواد العلمية التالية: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والرياضيات، ويُعقد على ثلاث جلسات على النحو التالي:
الجلسة الأولى: من الساعة 10:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
الجلسة الثانية: من الساعة 1:00 ظهرًا – 3:00 عصرًا
الجلسة الثالثة: من الساعة 4:00 عصرًا – 6:00 مساءً
🔹 تعليمات هامة للطلبة:
الدخول إلى الحرم الجامعي يتم من خلال البوابة الشمالية فقط.
الامتحان محوسب، ويُشترط الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
يُطلب من كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر.
يُمنع إدخال الهاتف الخلوي أو الآلة الحاسبة إلى قاعة الامتحان.
عدم استدعاء الطالب للامتحان لا يعني استبعاده من القبول، بل يشير إلى عدم وجود تساوي معدل مع طلبة آخرين.
يجب على الطلبة الحضور إلى مكان الامتحان قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل.
يُمنع اصطحاب أولياء الأمور إلى داخل الحرم الجامعي، كما لا تتوفر أماكن لاستقبالهم.
وللاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين في كل جلسة (مرتبين هجائيًا)، يرجى زيارة الرابط التالي:
