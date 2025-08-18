الإثنين 2025-08-18
10:33 م
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين
جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية
مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
الحكومة بصدد الاعلان عن أول طريق مدفوع في الأردن
ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل
بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟
فلسطين
فلسطين
تسجيلات لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق تحدث ضجة حول العالم
مصر تكشف بنود مقترح الهدنة في القطاع
"حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم يوم الأحد
ملاعب
ملاعب
عاجل : قائمة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم 2026.. ظهور ماستانتونو وغيابات مفاجأة
ريال مدريد يقترب من تعزيز صفوفه بصفقة من ليفربول
السلط يقسو على البقعة بخماسية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج "Money Matters"
بدجت لتأجير السيارات تعزز أسطولها بسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية اليابانية بالكامل
سامسونج توسّع نطاق البرنامج التجريبي لواجهة ‘One UI 8’ ليشمل مزيداً من أجهزة ‘Galaxy’
أعلن معنا
المزيد
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا