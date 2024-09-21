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التعليم العالي: مقاعد دراسية في تركيا للطلبة الأردنيين .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 12:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المقاعد الدراسية (نفقة خاصة) في برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة في Karabuk University / جمهورية تركيا، علماً بأن من شروط القبول في تخصصي (الطب البشري، طب الأسنان) تقديم ما يثبت خضوع الطالب المتقدم للامتحان التركي للطلبة الأجانب TR-YOS.اضافة اعلان


وبحسب إعلان الوزراة فإن آلية التقديم ستكون كما يلي: 
على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:
https://yos.karabuk.edu.tr/auth/register
وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: iso.karabuk.edu.tr
ملاحظات:  
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
* على الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون بتاريخ 15-10-2024.
 
gnews

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