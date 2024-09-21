التعليم العالي: مقاعد دراسية في تركيا للطلبة الأردنيين .. تفاصيل

وبحسب إعلان الوزراة فإن آلية التقديم ستكون كما يلي:
على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:
https://yos.karabuk.edu.tr/auth/register
وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: iso.karabuk.edu.tr
ملاحظات:
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
* على الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل.
جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون بتاريخ 15-10-2024.
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