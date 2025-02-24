التنمية الاجتماعية تعمم بخصوص المساعدات وجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك

وأشارت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الإتصال والإعلام، اليوم الإثنين، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بتلّقي التبرعات، والتنسيق مع الحاكم الإداري من خلال المديريات الميدانية في حال رغبت أي جهة غير أردنية بتوزيع مساعدات على الأسر الفقيرة بإستخدام مرافق الجمعيات.
وشدّدت على ضرورة مراعاة خصوصية متلقي المساعدات من المنتفعين وإحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم تصويرهم ونشرها على المواقع الإلكترونية وفي منصات التواصل الاجتماعي.
كما أكدّت الوزارة على أهمية الدور الإنساني الذي يضطلع به القطاع التطوعي، والذي يعتبر شريكاً للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها والفئات المستهدفة من برامجها.
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