 
الأربعاء 2025-01-22 07:40 م
 

التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية يوقعان إتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الأربعاء، 22-01-2025 06:01 م
الوكيل الإخباري-   وقعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ألبرتو كوريا مينديز؛ اليوم الأربعاء في مركز الوزارة، إتفاقية تعاون في مجال تعزيز الخدمات الإجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة من برامج الوزارة. اضافة اعلان


وقالت الوزيرة بني مصطفى، إن الوزارة تعتز بالشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي، وأن التعاون معها في إطار هذه الإتفاقية، يخدم أهدافنا في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية لتقديم الخدمات بأفضل وأسرع طريقة ممكنة. 

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التعاون في العديد من المجالات مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار الخدمات المقدمة، والتي تعتبر جزء أصيل من برامج الوزارة والصندوق، ومن الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية الحالية والمحدثة، والتي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن الرؤى والأهداف التي أشارت إليها التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان.
 
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