التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية يوقعان إتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

وقالت الوزيرة بني مصطفى، إن الوزارة تعتز بالشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي، وأن التعاون معها في إطار هذه الإتفاقية، يخدم أهدافنا في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية لتقديم الخدمات بأفضل وأسرع طريقة ممكنة.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التعاون في العديد من المجالات مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار الخدمات المقدمة، والتي تعتبر جزء أصيل من برامج الوزارة والصندوق، ومن الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية الحالية والمحدثة، والتي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن الرؤى والأهداف التي أشارت إليها التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان.
-
أخبار متعلقة
-
وضع حجر الأساس لمشروع سوق المفرق المركزي للخضار
-
مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
-
"البر والإحسان" وشركة تطوير العقبة تنفدان حملة شتاء دافئ
-
الديوان الملكي يعزي آل حداد
-
رئيس هيئة الأركان : ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء
-
مستشفى المقاصد: 713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا
-
سلطة إقليم البترا تشارك بمعرض سياحي في مدريد
-
"زراعة بني كنانة" تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ