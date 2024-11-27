التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية

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الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أمس الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون وتنظيم عمل وكلاء الخطوط الملاحية البحرية والنقابة اللوجستية، بما يسهم في تطوير قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال في وزارة النقل بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديه، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح وممثلين عن دائرة الجمارك الأردنية، والنقابة اللوجستية الأردنية، وشركة ميناء حاويات العقبة والمديريات المعنية بالوزارة .



واطلعت التهتموني على آخر المستجدات المتعلقة بعمل وكلاء الخطوط الملاحية والإجراءات المتبعة في ميناء العقبة، مؤكدة أهمية وضع إطار تنظيمي واضح يضمن تحسين كفاءة العمليات، وتسريع الإجراءات، وخفض الكلف، بما ينعكس إيجابا على قطاع النقل البحري.



وأشارت إلى ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني وأتمتة العمليات بين الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل في الخدمات و يعزز من تنافسية ميناء العقبة على المستوى الإقليمي.



وشدد الحضور على أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تطبيق الآليات المناسبة التي تعزز العمل في قطاع الشحن البحري وتسهم في تحسين تنافسية الخدمات اللوجستية في المملكة.