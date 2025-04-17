الجامعة الأردنية تطلق برنامج الدبلوم العالي النوعي في الخبير الضريبي

جاء ذلك خلال حفل أقامته الكلية برعاية عميدها الدكتور سامر الدحيات، وحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ومدير جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات إبراهيم حرب، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الكلية، ومسؤولين ومهنيين ومتخصصين في الشأن الضريبي.
وقال الدحيات، إن البرنامج شكل أنموذجا يحتذى به، لما يرتكز في إعداده على شراكات مهنية وعلمية مع بيوت خبرة نعتز بها، مشيرا إلى أن البرنامج من شأنه تعزيز الجانب التطبيقي العملي المهاراتي للخريجين، ورفد القطاعات المختلفة بكفاءات مؤهلة ذات قيمة مضافة، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات الضريبة، والتأسيس لمفهوم مهني لمعنى الضريبة على مستوى الوطن والإقليم والعالم.
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