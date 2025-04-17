الجامعة الأردنية تطلق برنامج الدبلوم العالي النوعي في الخبير الضريبي

الوكيل الإخباري- أطلقت الجامعة الأردنية ممثلة بكلية الأعمال، اليوم الخميس، برنامج الدبلوم العالي في الخبير الضريبي، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر ضريبية مهنية متخصصة قادرة على التعامل مع الأنظمة الضريبية المعقدة من خلال تزويدهم بالمعرفة العملية والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات الضريبية السليمة.

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جاء ذلك خلال حفل أقامته الكلية برعاية عميدها الدكتور سامر الدحيات، وحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ومدير جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات إبراهيم حرب، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الكلية، ومسؤولين ومهنيين ومتخصصين في الشأن الضريبي.