الجامعة الأردنية تقرر فصل 21 طالبا فصلا نهائيا على خلفية الأحداث الأخيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية استنادًا إلى نظام تأديب الطلبة عن فصل 21 طالبًا فصلًا نهائيًا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرًا، التي تسببت في الإخلال بالنظام العام وتعطيل سير العملية التعليمية وإلحاق الضرر في بعض المنشآت.

ويأتي هذا القرار عقب استكمال التحقيقات معهم من قبل اللجان المختصة والمجلس التأديبي التي بدأت منذ مساء يوم الخميس الماضي، وشملت مراجعة الأدلة وسماع الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت جميعها ضلوع الطلبة المفصولين في هذه الأحداث.



وأكدت الجامعة أن التحقيق ما زال جاريًا، مع طلبة آخرين يشتبه في اشتراكهم في هذه الأحداث.



وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لطلبتها، ومؤكدة التزامها التام بالحفاظ على النظام العام داخل الحرم الجامعي.