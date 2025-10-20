الجامعة الأردنية تقرر فصل 21 طالبا فصلا نهائيا على خلفية الأحداث الأخيرة

ويأتي هذا القرار عقب استكمال التحقيقات معهم من قبل اللجان المختصة والمجلس التأديبي التي بدأت منذ مساء يوم الخميس الماضي، وشملت مراجعة الأدلة وسماع الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت جميعها ضلوع الطلبة المفصولين في هذه الأحداث.
وأكدت الجامعة أن التحقيق ما زال جاريًا، مع طلبة آخرين يشتبه في اشتراكهم في هذه الأحداث.
وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لطلبتها، ومؤكدة التزامها التام بالحفاظ على النظام العام داخل الحرم الجامعي.
وإن الجامعة الأردنية ماضية في نهجها ورسالتها الراسخة في التزامها بالتميز الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، ساعية إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ومواكبة التطورات العالمية، هادفة إلى غرس روح الانتماء والتميز لدى طلبتها.
