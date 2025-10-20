الإثنين 2025-10-20 08:57 م
 

الجامعة الأردنية تقرر فصل 21 طالبا فصلا نهائيا على خلفية الأحداث الأخيرة

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 20-10-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية استنادًا إلى نظام تأديب الطلبة عن فصل 21 طالبًا فصلًا نهائيًا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرًا، التي تسببت في الإخلال بالنظام العام وتعطيل سير العملية التعليمية وإلحاق الضرر في بعض المنشآت.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار عقب استكمال التحقيقات معهم من قبل اللجان المختصة والمجلس التأديبي التي بدأت منذ مساء يوم الخميس الماضي، وشملت مراجعة الأدلة وسماع الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت جميعها ضلوع الطلبة المفصولين في هذه الأحداث.


وأكدت الجامعة أن التحقيق ما زال جاريًا، مع طلبة آخرين يشتبه في اشتراكهم في هذه الأحداث.


وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لطلبتها، ومؤكدة التزامها التام بالحفاظ على النظام العام داخل الحرم الجامعي.


وإن الجامعة الأردنية ماضية في نهجها ورسالتها الراسخة في التزامها بالتميز الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، ساعية إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ومواكبة التطورات العالمية، هادفة إلى غرس روح الانتماء والتميز لدى طلبتها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ناجح صوالحة يكتب: المطلوب العودة لهموم الناس

أخبار محلية ناجح صوالحة يكتب: المطلوب العودة لهموم الناس

ت

أخبار محلية رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور الأردن في ترسيخ استقرار المنطقة

وزارة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة

مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الزعبي والحوارات

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الزعبي والحوارات

ب

أخبار محلية إضاءة الخزنة في البترا باللون الوردي

الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

أخبار محلية الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

ل

خاص بالوكيل رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية الرمثا و "البلجيكية للتنمية الدولية"



 
 





الأكثر مشاهدة