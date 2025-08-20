الجامعة الهاشمية تطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز جودة خدماتها

وشمل المشروع الذي نفذه مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة استكمال حوسبة جميع الإجراءات المتعلقة بمناقشة الرسائل الجامعية ابتداءً من إقرار الخطة وتعيين المشرف، وصولاً إلى المناقشة وإعلان النتيجة، وربطها إلكترونياً بالمشرفين والمناقشين من داخل الجامعة وخارجها والكليات المعنية وكلية الدراسات العليا، وقد شملت عملية التطوير، الأنظمة الإلكترونية للكلية، ونظام الهيئة التدريسية، ونظام الحسابات العامة، ونظام إدارة الجامعة، والبوابة الإلكترونية للمناقشين الخارجيين.
