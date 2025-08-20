الأربعاء 2025-08-20 03:32 م
 

الجامعة الهاشمية تطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز جودة خدماتها

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الأربعاء، 20-08-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-    استكملت الجامعة الهاشمية مشروع التحول الرقمي في معاملات كلية الدراسات العليا ضمن جهودها لتبسيط وتسهيل الإجراءات لطلبة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي وربطها مع أعضاء الهيئة التدريسية وبما ينسجم مع خطة الجامعة للتحول الرقمي الشامل.

اضافة اعلان


وشمل المشروع الذي نفذه مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة استكمال حوسبة جميع الإجراءات المتعلقة بمناقشة الرسائل الجامعية ابتداءً من إقرار الخطة وتعيين المشرف، وصولاً إلى المناقشة وإعلان النتيجة، وربطها إلكترونياً بالمشرفين والمناقشين من داخل الجامعة وخارجها والكليات المعنية وكلية الدراسات العليا، وقد شملت عملية التطوير، الأنظمة الإلكترونية للكلية، ونظام الهيئة التدريسية، ونظام الحسابات العامة، ونظام إدارة الجامعة، والبوابة الإلكترونية للمناقشين الخارجيين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أخبار محلية 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز جودة خدماتها

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تسيّر الرحلة الثالثة للعمرة

اى

أخبار الشركات زين كاش توقع اتفاقية استراتيجية مع نقابة المهندسين الزراعيين

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة :استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار

لفغت

طب وصحة ما هو اختبار قياس السكر؟ وعلام تشير نتائجه؟



 
 





الأكثر مشاهدة