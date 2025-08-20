الجامعة الهاشمية تطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز جودة خدماتها

الوكيل الإخباري- استكملت الجامعة الهاشمية مشروع التحول الرقمي في معاملات كلية الدراسات العليا ضمن جهودها لتبسيط وتسهيل الإجراءات لطلبة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي وربطها مع أعضاء الهيئة التدريسية وبما ينسجم مع خطة الجامعة للتحول الرقمي الشامل.

