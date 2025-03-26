الجمارك توقف استقبال الشحن من الجانب السوري خلال عطلة عيد الفطر

وقال لواء جمارك مدير عام الجمارك الأردنية احمد العكاليك انه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع حركة المسافرين والشحن خلال عطلة عيد الفطر السعيد بالايعاز لكافة كوادر المديريات والمراكز الجمركية بضرورة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة مرور المسافرين والزوار ، حيث تم تعزيز المراكز الجمركية بالكوادر المؤهلة لتسهيل حركة المسافرين وانسياب البضائع بما يتناسب مع كثافة الحركة ضمن خطة طوارئ تم اعدادها لهذه المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن ما بين التسهيل الالتزام.
وأكد العكاليك على مديري المراكز الحدودية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العمل وبالتنسيق مع الأجهزة العاملة في كافة المراكز للعمل وعلى مدار الساعة ليتسنى لجميع زوار المملكة والمغتربين انجاز معاملاتهم بسهولة ويُسر ، متمنين لهم سلامة الوصول وطيب الإقامة في وطننا الحبيب.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية انها ماضية في سعيها لخدمة الوطن والمواطن بالتنسيق مع كافة الأجهزة العاملة في المراكز الحدودية الرسمية منها والأمنية والعمل على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات الجمركية في كافة مراحلها انسجاماً مع التطلعات الحكومية للتسهيل على المواطنين والزوار على حدٍ سواء.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تحدد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد
-
سائق أردني خاطر بسلامة أطفاله فكانت هذه عقوبته
-
بيان هام من الضمان الاجتماعي حول تحديثات إلزامية على أجور العاملين
-
توقع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي مع العراق نهاية تموز
-
حركة شرائية نشطة في عجلون استعدادا للعيد
-
المواصفات تواصل جولاتها الرقابية واستقبال الشكاوى خلال عطلة العيد
-
إصدار الكشف التنافسي لتعبئة 30% من الشواغر الحكومية الخميس
-
للحد من الاكتظاظ في السجون .. تنفيذ 274 عقوبة بديلة خلال شهرين