الجمارك توقف استقبال الشحن من الجانب السوري خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية اليوم وقف استقبال حركة الشحن باتجاه مركز حدود جابر بناء على طلب الجانب السوري خلال فترة عيد الفطر السعيد، مع بقاء حركة المسافرين بمركز الركاب حسب المعتاد دون أي تغيير، وبناء عليه سيتم إيقاف حركة الشحن من المراكز الحدودية بإتجاه مركز جابر منعا لتكدس الشاحنات هناك. اضافة اعلان





وقال لواء جمارك مدير عام الجمارك الأردنية احمد العكاليك انه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع حركة المسافرين والشحن خلال عطلة عيد الفطر السعيد بالايعاز لكافة كوادر المديريات والمراكز الجمركية بضرورة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة مرور المسافرين والزوار ، حيث تم تعزيز المراكز الجمركية بالكوادر المؤهلة لتسهيل حركة المسافرين وانسياب البضائع بما يتناسب مع كثافة الحركة ضمن خطة طوارئ تم اعدادها لهذه المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن ما بين التسهيل الالتزام.



وأكد العكاليك على مديري المراكز الحدودية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العمل وبالتنسيق مع الأجهزة العاملة في كافة المراكز للعمل وعلى مدار الساعة ليتسنى لجميع زوار المملكة والمغتربين انجاز معاملاتهم بسهولة ويُسر ، متمنين لهم سلامة الوصول وطيب الإقامة في وطننا الحبيب.



وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية انها ماضية في سعيها لخدمة الوطن والمواطن بالتنسيق مع كافة الأجهزة العاملة في المراكز الحدودية الرسمية منها والأمنية والعمل على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات الجمركية في كافة مراحلها انسجاماً مع التطلعات الحكومية للتسهيل على المواطنين والزوار على حدٍ سواء.