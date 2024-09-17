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الجيش : احباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
الثلاثاء، 17-09-2024 10:09 م

الوكيل الإخباري-    أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 
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