الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية

التقى مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات، لمناقشة موازنة القوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية للعام 2026.





وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط والبرامج التشغيلية الرأسمالية، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية وتطوير البنية التحتية العسكرية والطبية، وبما يواكب الاحتياجات الوطنية ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.



وأكد المساعد للتخطيط والتنظيم حرص القوات المسلحة على استدامة الدعم المالي الأمثل للخدمات الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأمنية والطبية بجودة عالية، وتعزيز الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات المختلفة.



من جهته، أشاد رئيس اللجنة المالية بالدور المهم للقوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية في دعم الأمن الوطني وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، معبّرًا عن حرص اللجنة على توفير الموازنات اللازمة لضمان استمرارية التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

