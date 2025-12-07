الأحد 2025-12-07 06:48 م

الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية

الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية
الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية
الأحد، 07-12-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-   التقى مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات، لمناقشة موازنة القوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية للعام 2026.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط والبرامج التشغيلية الرأسمالية، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية وتطوير البنية التحتية العسكرية والطبية، وبما يواكب الاحتياجات الوطنية ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وأكد المساعد للتخطيط والتنظيم حرص القوات المسلحة على استدامة الدعم المالي الأمثل للخدمات الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأمنية والطبية بجودة عالية، وتعزيز الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات المختلفة.

من جهته، أشاد رئيس اللجنة المالية بالدور المهم للقوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية في دعم الأمن الوطني وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، معبّرًا عن حرص اللجنة على توفير الموازنات اللازمة لضمان استمرارية التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

أخبار محلية الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية

أخبار محلية الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية

الصفدي يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار محلية الصفدي يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة

شؤون برلمانية "مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة

الصفدي يستقبل كايا كالاس ويبحثان تطوير الشراكة الأردنية – الأوروبية

أخبار محلية الصفدي يستقبل كايا كالاس ويبحثان تطوير الشراكة الأردنية – الأوروبية

وفد من مجلس الأعيان يشارك بمنتدى الدوحة

أخبار محلية وفد من مجلس الأعيان يشارك بمنتدى الدوحة

مدير إدارة السير: 2916 مخالفة استعراضية في 2025

أخبار محلية مدير إدارة السير: 2916 مخالفة استعراضية في 2025

"إدارة وتشغيل الموانئ": عودة حركة الشحن والمناولة إلى طبيعتها

أخبار محلية "إدارة وتشغيل الموانئ": عودة حركة الشحن والمناولة إلى طبيعتها



 






الأكثر مشاهدة