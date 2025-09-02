الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات

وتمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً
-
تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية
-
الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة
-
الاحوال المدنية : لا رفع لرسوم جواز السفر
-
رئيس الجامعة الأردنية: نعيد تشكيل شخصية الطالب لمواكبة تحديات العصر
-
البدور : خدمات الصحة النفسية "أولوية وطنية"
-
الملكة رانيا تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في غزة
-
بدء امتحانات "الشامل" العملي للدورة الصيفية السبت