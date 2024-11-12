الجيش يُعلن حاجته لتجنيد ذكور بمهنة سائق

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق سيارة بالصبغة العسكرية بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي فئة (رابعة، خامسة، سادسة) من حملة شهادة ثامن أساسي ناجح ولغاية التوجيهي.

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وأكدت أنه على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد - المركز العسكري للتجنيد (https://dpatajneed.jaf.mil.jo)، والذي سيتم تفعيله اعتبارًا من صباح الأحد 17 تشرين الثاني 2024 ولغاية الساعة الثانية عشرة من مساء السبت 30 تشرين الثاني 2024.