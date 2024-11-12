الجيش يُعلن حاجته لتجنيد ذكور بمهنة سائق

وأكدت أنه على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد - المركز العسكري للتجنيد (https://dpatajneed.jaf.mil.jo)، والذي سيتم تفعيله اعتبارًا من صباح الأحد 17 تشرين الثاني 2024 ولغاية الساعة الثانية عشرة من مساء السبت 30 تشرين الثاني 2024.
وأكدت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم إرسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.
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