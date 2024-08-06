الجيش يكشف ما تم ضبطه بطائرة مسيرة حاولت التسلل عبر الحدود

الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الثلاثاء، إنّ المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".



وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرة مما أدى إلى تراجعها، مشيراً إلى أنه بعد إجراء عمليات المسح والتفتيش تم العثور على كمية من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.