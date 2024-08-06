الجيش يكشف ما تم ضبطه بطائرة مسيرة حاولت التسلل عبر الحدود

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرة مما أدى إلى تراجعها، مشيراً إلى أنه بعد إجراء عمليات المسح والتفتيش تم العثور على كمية من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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