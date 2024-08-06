 
الثلاثاء 2024-08-06 05:44 م
 
 

الجيش يكشف ما تم ضبطه بطائرة مسيرة حاولت التسلل عبر الحدود

شعار القوات المسلحة الأردنية
شعار القوات المسلحة الأردنية




 

الثلاثاء، 06-08-2024 05:02 م

الوكيل الإخباري-  قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الثلاثاء، إنّ المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".


وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرة مما أدى إلى تراجعها، مشيراً إلى أنه بعد إجراء عمليات المسح والتفتيش تم العثور على كمية من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

gnews

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