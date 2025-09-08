الإثنين 2025-09-08 11:20 ص
 

الجيش ينعى حمزة الشوملي

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي
الإثنين، 08-09-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي العريف حمزة عبد المطلب سالم الشوملي.

 تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

Image1_92025885745968948677.jpg

 
 
