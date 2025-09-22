الحاج توفيق: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضرورة وليس خيار

وعبر الحاج توفيق في كلمته خلال فعاليات منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" تحت شعار "التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام" المنعقد في عمّان، عن شكره للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ممثلة برئيسها وأعضاءها وكذلك الأمين العام للغرفة على اختيارهم عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي في الدول الإسلامية والبالغ عددها 57 دولة.
ولفت إلى أن انعقاد المنتدى للعام الثاني على التوالي في المملكة، بدعم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، هو تأكيد جديد على الثقة المتنامية بدور الأردن الريادي في قطاع الاقتصاد الرقمي، وعلى قدرة الأردن أن تكون منصة انطلاق للتعاون، والتكامل، والتقدم المشترك بين دول العالم الإسلامي في هذا القطاع الحيوي.
