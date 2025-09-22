الحاج توفيق: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضرورة وليس خيار

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، الاثنين، إن إعلان عمّان كعاصمة للاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي العام الماضي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهود وطنية مخلصة، وإنجازات مشهودة حققها الأردن في تطوير البنية التحتية الرقمية، وسن التشريعات الداعمة، وتمكين الرياديين، وبناء منظومة مرنة تدعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا.

وعبر الحاج توفيق في كلمته خلال فعاليات منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" تحت شعار "التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام" المنعقد في عمّان، عن شكره للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ممثلة برئيسها وأعضاءها وكذلك الأمين العام للغرفة على اختيارهم عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي في الدول الإسلامية والبالغ عددها 57 دولة.