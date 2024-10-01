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الحكومة: اللعب بالنسيج الأردني ممنوع.. ورجال الأمن يستحقون التبجيل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 01:44 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني،  ان الحكومة لن تسمح بأي هتافات او شعارات خارجة عن منظومة القيم الأردنية.اضافة اعلان


وأضاف المومني، ضمن مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء،  وردا على أسئلة، ان الحكومة  تسمح لأحد بالعبث في مشهدنا الداخلي.

وشدد على أنه مطلوب من الأردنيين النظر إلى قضايا الأمة العربية ومساندتها بكل ما أوتوا من قوة، لكن مطلوب أيضا منا جميعا أن نفوت الفرصة على أي كان يريد اللعب بالنسيج الأردني.

واستنكر المومني الاعتداءات على رجال الأمن العام خلال قيامهم بواجبهم في تأمين المسيرات، مؤكدا أن هذه الأفعال مدانة من قبل كل أردني شريف، موضحا أن رجال الأمن العام لا يستحقون إلا كلمات الشكر والتبجيل.

وقال إن أي شخص يتلفظ بالإساءة على رجال الأمن العام فهو يسيء لكل الأردنيين من أكبرهم إلى أصغرهم.
 
gnews

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