الحكومة تجمد خفض الرسم الجمركي على هذه الأصناف .. تفاصيل

ويأتي القرار بحسب إعلان رئاسة الوزراء دعماً للقطاع الصِّناعي وبهدف زيادة تنافسيَّته والحفاظ على منعته، وبعد دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي لتطبيق القرار الذي أثبت وجود أثر مالي على الخزينة العامَّة بشكل كبير.
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