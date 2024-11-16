الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام تنظيم الأسواق العامَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.

اضافة اعلان



كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.



وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة بمنح شركة سرايا للتَّعدين حقّ تعدين خامات التفّ البركاني في محافظة المفرق على مساحة 270 دونماً من أراضي الخزينة.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مذكَّرات التَّفاهم مع دول شقيقة وصديقة؛ بهدف تعزيز التَّعاون الثُّنائي في عدد من المجالات.



كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم بشأن التَّعاون في مجال الأمن السِّيبراني بين الأردن واليابان؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات الفنيَّة والمعلومات وبناء القدرات في مكافحة الهجمات السِّيبرانيَّة والاستجابة لها.



وقرَّر كذلك الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة المناخ والبيئة في مملكة النَّرويج للتَّعاون من أجل إنفاذ المادَّة السَّادسة من اتِّفاق باريس للمناخ، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة؛ وذلك ضمن الجهود التي تُبذل في إطار مواجهة آثار التغيُّر المناخي.



كما أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024م، وذلك استكمالاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام، وبهدف الارتقاء بأداء المؤسَّسات وتعزيز ثقافة التميز والنُّهوض بالخدمات المقدَّمة للمواطنين.