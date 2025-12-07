الأحد 2025-12-07 06:47 م

الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

الأحد، 07-12-2025 06:42 م
أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بلاغًا بعطلة رسميّة؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة.


ونصّ البلاغ على تعطّل جميع الوزارات والدّوائر الرسميّة، والمؤسّسات والهيئات العامّة، والجامعات الرسميّة، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الخميس الموافق 25 كانون الأول 2025م، والخميس الموافق 1 كانون الثاني لعام 2026م؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة.

وتضمن البلاغ كذلك أن يكون يوم السادس والعشرين من كانون الأول 2025م عطلة رسميّة للمسيحيين.

واستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر والمؤسّسات الرسميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
 
 


