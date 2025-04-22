الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع في عجلون بالقطاعات كافة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء جعفر حسان والوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الحالي.

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وزارة الإدارة المحلية



وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الإدارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وأنجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.

وأشار إلى أن الإدارة المحلية رصدت 3.5 ملايين دينار في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.



وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال وبتكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 ملايين دينار و7.7 ملايين دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بتكلفة 5 ملايين دينار وسينتهي العمل على المشروع في العام 2027.



وزارة المياه والري

ولفت إلى أن وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي من توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بتكلفة 3.91 ملايين دينار.



وزارة التربية والتعليم

وقال المومني إن الوزارة بدأت بإنشاء مدرسة عبين عبلين المهنية على نظام BTEC، مشيرا إلى أن العمل بإنشائها سينتهي بحلول العام 2027. وأضاف المومني أن أعمال الصيانة والإدامة مستمرة في طرق عدة في مختلف مناطق المحافظة خلال السنوات المقبلة.



وزارة التنمية الاجتماعية

وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة بتنفيذ برامج صندوق المعونة الوطنية من معونات شهرية ودعم نقدي، ومعونات طارئة والتي ستستفيد منها شريحة واسعة من الفئات المستهدفة.

وكشف المومني أن وزارة التنمية ستعلن عن استراتيجيتها للحماية الاجتماعية خلال فترة قريبة.



وزارة الصحة

وقال المومني إن الوزارة ستنتهي من إنشاء مركز صحي الشفا الشامل ومركز صحي عجلون الشامل، خلال العام المقبل، بالإضافة لاستكمال المرحلة الثالثة من مستشفى الأميرة إيمان خلال العام المقبل.



وزارة العمل

أشار المومني إلى أن الوزارة مستمرة في برنامج التشغيل وتعزيز فرص العمل من خلال تشغيل المصانع ودعم المشاريع الريادية، وتسعى لخلق فرص عمل بميزانيات مخصصة لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.



وأضاف أن الوزارة تعمل هذا العام على تدريب 195 متدربا ومتدربة في القطاع السياحي والزراعي في المجالات التالية، المهن السياحية والفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، والتنمية الريفية بالتعاون مع وزارة الزراعة.



وزارة الاستثمار



قال إن الوزارة ستعمل على توسعة مصنع الألبسة القائم في بلدة عنجرة بتكلفة 3 ملايين دينار ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إيجاد 250 فرصة عمل إضافية، وفق المومني.



وزارة الزراعة



قال المومني إنه جرى رصد 500 ألف دينار لبرامج الإقراض الزراعي لعامي 2025 – 2026 وستعمل هذا العام على تنفيذ مشاريع حصاد مائي.



وزارة البيئة



بدأت الوزارة في المرحلة الثانية من مشروع متنزه صخرة البيئي، وبالتوازي تعمل على بحث إمكانية رفع قدرة نظام الطاقة المتجددة في محمية غابات عجلون.



وزارة الطاقة

وتستكمل وزارة الطاقة برنامج دعم تركيب خلايا شمسية وسخانات شمسية للمنازل، وتركيب أنظمة خلايا شمسية للبلديات ودور العبادة ومؤسسات العمل الإنساني والمزارع خلال العام الحالي والمقبل، وفق المومني.



وزارة الصناعة والتجارة والتموين



وعن مشاريع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من 85-90%، وعددها 21 مشروعا، توزعت على 14 مشروعا خدميا، ومشروعين صناعيين و3 مشاريع حرفية ومشروعين زراعيين، ينتج عنها فرص عمل بواقع 136 فرصة عمل، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاريع الزراعية المستفيدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل؛ والتي بلغت 134 مشروعا زراعيا، ينتج عنها 416 فرصة عمل.

وزارة الثقافة



وكشف المومني أن وزارة الثقافة ستبدأ العام المقبل بإنشاء نادي الطفل الثقافي في مركز عجلون الثقافي، الذي سيقدم برامج وأنشطة ثقافية خاصة بالأطفال.



وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة



وقال الوزير إن العمل جار على إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في المحافظة لتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين، ومن المتوقع أن يوفر 26- 30 فرصة عمل.



وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية



وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مستمرة في ترميم منازل وتقديم مساعدات للأسر العفيفة بالإضافة لصيانة 20 مسجدا في المحافظة وتجهيزها باللوازم.



وزارة الشباب

وأضاف المومني أن وزارة الشباب تعمل على إنشاء مدرجات لملعب عجلون الرياضي.



وزارة السياحة والآثار



وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ستنتهي العام الحالي من مشروع تأهيل وتطوير مسارات سياحية داخل المحافظة، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وترميم المواقع الأثرية فيها