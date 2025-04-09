الحكومة تقابل اليوم مرشحين لوظيفة أمين عام وزارة الشباب - أسماء

وتأتي هذه المقابلات ضمن إجراءات اختيار القيادات الإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
والمرشحون هم:
دلال الصرايرة
عبدالباسط الشرمان
رهام الزغير
ياسين الهليل
معتصم شطناوي
مازن أبو بقر
زكريا أحمد عطيات
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