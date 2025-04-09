الأربعاء 2025-04-09 09:19 ص
 

الحكومة تقابل اليوم مرشحين لوظيفة أمين عام وزارة الشباب - أسماء

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الأربعاء، 09-04-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   من المقرر أن يقابل سبعة مرشحين، اليوم الأربعاء، لجنة في رئاسة الوزراء ضمن المنافسة على وظيفة أمين عام وزارة الشباب.اضافة اعلان


وتأتي هذه المقابلات ضمن إجراءات اختيار القيادات الإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات الرسمية.

والمرشحون هم:

دلال الصرايرة
عبدالباسط الشرمان
رهام الزغير
ياسين الهليل
معتصم شطناوي
مازن أبو بقر
زكريا أحمد عطيات
 
gnews

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