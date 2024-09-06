الحكومة تقرر احالة موظفين في وزارة التربية الى التقاعد - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 1 أيلول 2024 إحالة (43) موظفا في وزارة التربية والتعليم إلى التقاعد.



ووجهت الوزارة كتابا إلى مدراء التربية والتعليم لابلاغ الموظفين المحالين بالقرار.

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