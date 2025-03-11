الحكومة تقر قانون ضريبة الأبنية والأراضي

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.

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