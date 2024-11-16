 
السبت 2024-11-16 10:48 م
 

الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 09:48 م
الوكيل الإخباري-    أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.اضافة اعلان


ويهدف النِّظام إلى تنظيم ممارسة مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها، بما يضمن التَّفاصيل الفنيَّة للمحافظة على السَّلامة العامَّة، وذلك من خلال منع الاعتداء على الأرصفة وحرمات الطُّرق، ومنع التسبُّب بالأزمات المروريَّة، والحفاظ على سلامة العاملين في هذه المنشآت، وضمان التزام أصحابها بالشُّروط الصحيَّة والحفاظ على المظهر العام.
 
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