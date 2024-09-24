الحكومة تمدد عقد بيع الكهرباء مع العراق 12 شهرا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين حكومة المملكة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى.

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