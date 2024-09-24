الحكومة تمدد عقد بيع الكهرباء مع العراق 12 شهرا

ويتضمن التعديل الثاني تمديد مدة عقد البيع لينتهي بعد (12) شهرا من تاريخ التوقيع، أو بعد نفاذ عقد التزويد على جهد 400 ك.ف. أيهما أقرب، مع الإبقاء على جميع بنود العقد كما هي.
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