 
الثلاثاء 2024-09-24 03:03 م
 
 

الحكومة تمدد عقد بيع الكهرباء مع العراق 12 شهرا

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-09-2024 02:00 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء  خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين حكومة المملكة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى.

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ويتضمن التعديل الثاني تمديد مدة عقد البيع لينتهي بعد (12) شهرا من تاريخ التوقيع، أو بعد نفاذ عقد التزويد على جهد 400 ك.ف. أيهما أقرب، مع الإبقاء على جميع بنود العقد كما هي.

 
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