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الحكومة تنشر تفاصيل رفع الضريبة على السيارات الكهربائية في الجريدة الرسمية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الخميس، 12-09-2024 05:51 م
الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية مساء الخميس، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة، والذي يتعلق بضريبة المركبات.اضافة اعلان


وبحسب النظام فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 الاف دينار نسبة الضريبة الخاصة 10%، والتي تتجاوز 10 الف ولا تتجاوز 25 الف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 55 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".

وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.
 
gnews

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