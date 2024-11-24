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الحكومة سترد مبالغ مالية لهذه الفئة من المواطنين

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 07:08 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت حكومة جعفر حسان بأنها ستقوم برد فارق الضريبة الخاصة التي تم استيفاؤها من الأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليًا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور قرار إعفاء المركبات من الضريبة يوم أمس.

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وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.


كما قرر المجلس إعفاء السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار، مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%. ويُطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في "البوندد"، وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.


ويسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره  وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتم تجديده بعد ذلك.

 
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