الحكومة سترد مبالغ مالية لهذه الفئة من المواطنين

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرر المجلس إعفاء السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار، مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%. ويُطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في "البوندد"، وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
ويسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتم تجديده بعد ذلك.
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