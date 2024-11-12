الحكومة : قرارات هامة بإعفاء شقق سكنية من رسوم التسجيل والمسقفات

وأضاف شحادة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في إربد، أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وأوضح أن رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، سيكون عليها تخفيض بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين.
وأشار شحادة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة الحكومة، ومستمرون بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على حواراتنا مع مختلف القطاعات.
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