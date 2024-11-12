 
الثلاثاء 2024-11-12 03:41 م
 

الحكومة : قرارات هامة بإعفاء شقق سكنية من رسوم التسجيل والمسقفات

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رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 12-11-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارين مهمين جدا خلال جلسته في إربد اليوم.

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وأضاف شحادة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في إربد، أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100% من رسوم التسجيل.


وأوضح أن رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، سيكون عليها تخفيض بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين.


وأشار شحادة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة الحكومة، ومستمرون بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على حواراتنا مع مختلف القطاعات.

 
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