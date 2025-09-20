الحكومة : هذا الامر خطر على أمن المجتمع وعلينا نشر المعلومات الدقيقة

وأشار إلى أن الأردن يؤمن بأن حرية التعبير ليست من حقوق الإنسان فقط بل مصلحة للأمن الوطني الأردني وحق مصون يجب حمايته.
كما أكّد المومني أن الأردن يؤمن بأن حرية التعبير ركيزة للمجتمعات المزدهرة.
وقال المومني إن رؤية الدولة الأردنية لحرية الصحافة والتعبير تتلخص في كلمتين "الحرية المسؤولة"، وعلينا واجب تحصين مجتمعاتنا من خطاب الكراهية، ونؤمن بأن أفضل طريقة لمواجهة التضليل هي نشر المعلومات الدقيقة.
