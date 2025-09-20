الحكومة : هذا الامر خطر على أمن المجتمع وعلينا نشر المعلومات الدقيقة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، السبت، إن التغييرات في منطقة الشرق الأوسط تحدث بشكل مكثف يوميا وأسبوعيا وشهريا، والأردن قادر على التغلب عليها.

وأضاف المومني في كلمته خلال انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة المنعقد في عمّان أن الأردن داعم للاعتدال والاستقرار وممكّن للإعلاميين.



وأشار إلى أن الأردن يؤمن بأن حرية التعبير ليست من حقوق الإنسان فقط بل مصلحة للأمن الوطني الأردني وحق مصون يجب حمايته.



كما أكّد المومني أن الأردن يؤمن بأن حرية التعبير ركيزة للمجتمعات المزدهرة.

وشدد على أن التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة آفة يجب مكافحتها لما تشكله من خطر على أمن المجتمع.