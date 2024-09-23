الحنيطي يؤكد أهمية توظيف أنظمة الطائرات المسيرة القتالية لخدمة القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مستمرة بدعم وإسناد وحدات حرس الحدود عملياتياً ولوجستياً وبشكل يسهم في أداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة وفاعلية.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الاثنين إلى كتيبة حرس الحدود/3 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى وكان في استقباله قائدها.



واستمع الحنيطي إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تنفذها ، ودورها في حماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية.



وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بكافة أنواعها خاصة مسارات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الذاتي، فضلاً عن الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية لخدمة القوات المسلحة في مواجهة التهديدات الراهنة، مشيراً إلى أن عملية التحديث والتطوير التي شملت هذه المسارات النوعية في القوات المسلحة تشكل حافزاً للبناء عليها مستقبلاً من خلال إعداد كوادر عسكرية متخصصة ومؤهلة.



والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، وولي العهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقة الوسطى.