الحنيطي يبحث التعاون مع وفد عسكري فرنسي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه أكد اللواء البحري (يوغ لين) على دور الأردن المحوري، وسعيه الدائم لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – الجيش العربي.
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