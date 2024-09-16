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الحنيطي يبحث التعاون مع وفد عسكري فرنسي

الحنيطي خلال استقبال الوفد الفرنسي | من المصدر
الحنيطي خلال استقبال الوفد الفرنسي | من المصدر
الإثنين، 16-09-2024 02:45 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة اللواء البحري (يوغ لين).اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه أكد اللواء البحري (يوغ لين) على دور الأردن المحوري، وسعيه الدائم لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – الجيش العربي.
 
gnews

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