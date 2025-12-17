الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026

وتم اعتماد الوثيقة في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع في 11 ديسمبر بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص مبلغ 400 مليون دولار لأوكرانيا في إطار برنامج مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا لعام 2026، وهو البرنامج المخصص لتمويل مشتريات الأسلحة الجديدة وليس المساعدات الفورية. وسيتم تخصيص نفس المبلغ أيضا للسنة المالية 2027.
بعد إقراره من قبل مجلسي الكونغرس، سيرسل مشروع القانون الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع النهائي وإصداره.
وسبق أن أعربت روسيا عن رفضها استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن عمليات التسليح "تعيق التسوية" و"تشرك دول حلف الناتو مباشرة في النزاع "، كما وصفها مسؤولون روس بـ"اللعب بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حذر سابقا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.
كما أكد الكرملين مرارا أن "ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي".
