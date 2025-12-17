الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، والذي يتجاوز إجماليه 900 مليار دولار، 400 مليون دولار منها لتمويل أسلحة لأوكرانيا.



وتم اعتماد الوثيقة في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع في 11 ديسمبر بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص مبلغ 400 مليون دولار لأوكرانيا في إطار برنامج مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا لعام 2026، وهو البرنامج المخصص لتمويل مشتريات الأسلحة الجديدة وليس المساعدات الفورية. وسيتم تخصيص نفس المبلغ أيضا للسنة المالية 2027.



بعد إقراره من قبل مجلسي الكونغرس، سيرسل مشروع القانون الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع النهائي وإصداره.



وسبق أن أعربت روسيا عن رفضها استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن عمليات التسليح "تعيق التسوية" و"تشرك دول حلف الناتو مباشرة في النزاع "، كما وصفها مسؤولون روس بـ"اللعب بالنار".



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حذر سابقا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.



كما أكد الكرملين مرارا أن "ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي".