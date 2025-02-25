 
الثلاثاء 2025-02-25 07:35 م
 

الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة بمختلف النشاطات

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
الثلاثاء، 25-02-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، حفل توزيع الكؤوس على تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الفائزة بكأس رئيس هيئة الأركان المشتركة لمختلف النشاطات للعام 2024.

اضافة اعلان


وقال اللواء الركن الحنيطي، "إن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية تجني ثمرة جهودها، محققة ما تسعى إليه من جاهزية وكفاءة قتالية من خلال المنافسة والتدريب والعمل المتواصل"، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد حافزا للجميع لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود.


ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال كلمته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، مؤكدا أهمية مواصلة التطوير في التدريب والتأهيل والبحث عن كل ما هو جديد لاكتساب المهارات المرتبطة بالعمل، والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء خدمة للوطن وحماية لأمنه واستقراره.


ويأتي هذا التكريم استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، من خلال بث روح العمل والتنافس وصولا لأعلى درجات الكفاءة والاحتراف والتميز في أداء الواجبات الموكلة إليها.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يهدم منزلا وخزان مياه في خان يونس

الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدات لواء القويرة

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدات لواء القويرة

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

غزة

فلسطين منسقة السلام بالشرق الأوسط: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين

ارشيفية

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية "أوقاف الطفيلة" تطلق أسبوع العناية بالمساجد

المفرق

أخبار محلية بحث آلية عمل معهد الفنون في المفرق

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية البادية الشمالية الشرقية تطلق حملة حصالة الخير



 




الأكثر مشاهدة