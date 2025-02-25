الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة بمختلف النشاطات

وقال اللواء الركن الحنيطي، "إن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية تجني ثمرة جهودها، محققة ما تسعى إليه من جاهزية وكفاءة قتالية من خلال المنافسة والتدريب والعمل المتواصل"، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد حافزا للجميع لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود.
ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال كلمته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، مؤكدا أهمية مواصلة التطوير في التدريب والتأهيل والبحث عن كل ما هو جديد لاكتساب المهارات المرتبطة بالعمل، والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء خدمة للوطن وحماية لأمنه واستقراره.
ويأتي هذا التكريم استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، من خلال بث روح العمل والتنافس وصولا لأعلى درجات الكفاءة والاحتراف والتميز في أداء الواجبات الموكلة إليها.
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