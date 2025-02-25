الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة بمختلف النشاطات

الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، حفل توزيع الكؤوس على تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الفائزة بكأس رئيس هيئة الأركان المشتركة لمختلف النشاطات للعام 2024.

اضافة اعلان



وقال اللواء الركن الحنيطي، "إن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية تجني ثمرة جهودها، محققة ما تسعى إليه من جاهزية وكفاءة قتالية من خلال المنافسة والتدريب والعمل المتواصل"، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد حافزا للجميع لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود.



ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال كلمته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، مؤكدا أهمية مواصلة التطوير في التدريب والتأهيل والبحث عن كل ما هو جديد لاكتساب المهارات المرتبطة بالعمل، والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء خدمة للوطن وحماية لأمنه واستقراره.