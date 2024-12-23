الحنيطي يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4 ويطلع على الجاهزية القتالية

واطلع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة على الجاهزية القتالية والعملياتية للكتيبة والخطط والإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمساندة لوحدات حرس الحدود العاملة على الواجهة الشمالية لمنع أية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار المملكة.
وتابع اللواء الركن الحنيطي تحميل ركوب تعبوي على الآليات بهدف اظهار مدى الكفاءة والجاهزية القتالية لدى مرتبات الكتيبة، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تنفيذ الواجبات الموكولة إليها بكل مهارة واحترافية.
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