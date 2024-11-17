الخارجية تدين قصف الاحتلال لمخيم الشاطئ وبيت لاهيا

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا في قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من ٦٠ شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

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