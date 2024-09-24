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الخارجية : عودة الشاحنات الأردنية التي كانت محتجزة في سوريا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 24-09-2024 06:05 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن عودة الشاحنات الأردنية التي كانت قد احتُجزت في الأراضي السورية منذ حوالي شهرين.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية عملت على عودة الشاحنات الأردنية الثلاث بعد أن كانت محتجزة من قبل تجارٍ في منطقة السويداء، وقد دخلت الشاحنات  إلى الأراضي الأردنية اليوم وقد تسلمها أصحابها.
 
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