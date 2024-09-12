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الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 01:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الأحد الموافق 15/9/2024 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

 
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