الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الأحد الموافق 15/9/2024 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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