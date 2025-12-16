الثلاثاء 2025-12-16 08:29 ص

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين
ارشيفية
الثلاثاء، 16-12-2025 07:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية الاثنين، أن المشتبه بهما في حادثة إطلاق النار في شاطئ بوندي في سيدني، سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، قبل وقوع الهجوم.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، خلال مؤتمر صحفي: "أؤكد أنهما سافرا إلى الفلبين. دوافع سفرهما إلى الفلبين والغرض منهما والوجهة التي قصداها هناك قيد التحقيق حاليا".

وأضاف لانيون أنه لم يكن على علم بأي تنبيه أمني تم إصداره عند سفر المشتبه بهما إلى الفلبين. وقال: "لا أعتقد أن الأمر يمثل فشلا استخباراتيا على الإطلاق".

كما أكد لانيون أن السيارة المسجلة باسم المشتبه به الأصغر سنا "كانت تحتوي على عبوات ناسفة" و"علميْن محليي الصنع لتنظيم داعش".

 
 


