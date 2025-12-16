الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

وأضاف لانيون أنه لم يكن على علم بأي تنبيه أمني تم إصداره عند سفر المشتبه بهما إلى الفلبين. وقال: "لا أعتقد أن الأمر يمثل فشلا استخباراتيا على الإطلاق".
كما أكد لانيون أن السيارة المسجلة باسم المشتبه به الأصغر سنا "كانت تحتوي على عبوات ناسفة" و"علميْن محليي الصنع لتنظيم داعش".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص
-
"الجنائية الدولية" ترفض وقف التحقيق بجرائم إسرائيل في غزة
-
زيلنسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
-
رئيس الأركان البريطاني يدعو للاستعداد للحرب
-
تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء
-
مصر تعلن عن استثمارات عالمية جديدة بمليارات الدولارات
-
ترينيداد وتوباغو تسمح للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام مطاراتها
-
الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون