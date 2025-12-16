الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية الاثنين، أن المشتبه بهما في حادثة إطلاق النار في شاطئ بوندي في سيدني، سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، قبل وقوع الهجوم.

