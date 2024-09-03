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الخرابشة: ربط مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي يعالج الثغرات

وزير الطاقة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة
الثلاثاء، 03-09-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، عن تفاصيل نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، من الضرائب والرسوم.اضافة اعلان


وقال الخرابشة خلال لقاء عقد مع ممثلي وسائل الاعلام في وزارة الاتصال الحكومي إن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن من القطاعات المتطورة على مستوى العالم.

وقال إن 27% من الكهرباء التي يتم استهلاكها في الأردن هي من مصادر الطاقة المتجددة، مرجعا ذلك لتواجد العديد من الحوافز التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 جاء لمعالجة ثغرات موجودة خلقت تشوه عبر هذه السنوات بموضوع استخدام الطاقة المتجددة.

وتابع: " تركيب أنظمة طاقة متجددة سيكون مرهون بموافقة لجنة مشكلة بموجب النظام الجديد"

وأوضح أن قرار وقف منح أي موافقات لأي مشروع يزيد عن 1 ميجا ، حرم الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة أن تستفيد من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض كلف استهلاك الطاقة عليها فكان لا بد من معالجة هذه الثغرات.

"مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ألغى القرار السابق الذي اتخذ عام 2019 الذي هو وضع سقف ال 1 ميجا." وفق الخرابشة.
 
gnews

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