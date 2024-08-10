الخريشة يدعو المواطنين إلى تقييم البرامج السياسية والانتخابية للأحزاب

الوكيل الإخباري- دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة خلال لقاء، اليوم السبت، رؤساء بلديات محافظة العاصمة وأعضاء مجالسها ومجلس المحافظة لتشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل على أسس برامجية والابتعاد عن البرامج الشعبوية.



وبين أن اللقاءات الميدانية التي تنفذها الوزارة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات، والوصول بمخرجات برلمانية تمثل مرحلة التحديث السياسي التي تمر بها المملكة.



وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الانتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزبا وطنيا أردنيا.



ودعا المواطنين الأردنيين إلى تقييم البرامج السياسية والانتخابية التي ستعلن عنها الأحزاب بعد إعلان قوائمها الانتخابية، وأن يختار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأولوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.



وذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين إلى زيادة قاعدة صنع القرار، وأن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة بانتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية، مؤكدا جدية الدولة بكل أجهزتها الرسمية في مكافحة المال الأسود.